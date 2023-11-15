В Киеве демонтировали памятник Пушкину (ВИДЕО)

В среду, 15 ноября, в сквере на Брестском проспекте в Киеве снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил народный депутат, советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Только к концу второго года войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на том спасибо. Сносим!", - написал он.

Монумент в бывшем парке имени самого Пушкина, который в июле был переименован в парк Ивана Багряного, снесли после того, как петиция с соответствующим требованием набрала необходимое количество голосов.

Кроме того, бюст поэта находится на станции метро "Университет": в мае уже в этом году сообщалось, что его вместе с еще тремя бюстами готовят к замене.

Другой из памятников Пушкину в Киеве – на территории гимназии №153 – был демонтирован еще 1 сентября 2022 года, а еще один – расположенный перед зданием Национального транспортного университета – неизвестные сбросили 11 октября. Примечательно, что Минкульт лишил их охранного статуса после того, как эти объекты были снесены.

Снос памятников в Украине

Исторические памятники Пушкину в Житомире, а также в Харькове уже были демонтированы, причем еще в прошлом году. Кроме этого, в прошлом году был демонтирован памятник Пушкину в Днепре, в Николаеве, а первым из областных центров в этом плане стал Чернигов.

В июле этого года были демонтированы памятники Пушкину и Ватутину в Полтаве. В свою очередь, киевский монумент Ватутину, установленный на его могиле, был демонтирован еще в феврале .

Напомним, в Киеве на монумент " Родина-мать " установили трезубец и демонтировали советские элементы с обелиска " Город-герой Киев ".