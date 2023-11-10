В Украине разрешили демонтировать ряд памятников российским и советским деятелям

10 ноября правительство Украины приняло решение исключить из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, большевистскому лидеру Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Таким образом, из реестра были исключены памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монумент "Железняков" по улице Электриков, а также памятник экипажу бронепоезда в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, в списке исключенных также появились памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде и Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что местные власти обязаны окончательно убрать следы антиукраинской политики, демонтируя и перемещая памятники.

Напомним, в Киеве на монумент "Родина-мать" установили трезубец и демонтировали советские элементы с обелиска "Город-герой Киев".