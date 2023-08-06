"Родина-мать" теперь с трезубцем: украинский символ установлен (ФОТО)

На монумент "Родина-мать" в Киеве установили трезубец. Об этом утром 6 августа сообщила "Украинская правда".

Трезубец начали устанавливать вечером 5 августа, однако в темный период суток его было невозможно закрепить, поэтому монтаж перенесли на утро.

Как пишет "Суспільне", окончательные работы планируется завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.

Декоммунизация "Родины-матери"

Еще в июле 2022 года в приложении "Дія" провели опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать". 85% украинцев, принявших участие в голосовании, поддержали замену герба СССР на трезубец.

13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила ремонт щита. А 1 августа появились фото, которые показали, что советская символика полностью снята.

Стоимость этого проекта – 28 млн гривен. В Министерстве культуры и информационной политики отмечали, что средства на его реализацию не привлекают из государственного бюджета – необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.

Кроме того, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщал, что монумент "Родина-мать" предлагают переименовать в "Украина-мать". Это решение должен утвердить Минкульт.

"Родина-мать", которая была построена в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Также она считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.