На монумент "Родина-мать" начали устанавливать трезубец

В субботу вечером на "Родину-мать" начали устанавливать трезубец вместо демонтированного советского герба.

Об этом сообщает Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Трезубец должны были поставить раньше, еще после 14:00, но помешали воздушные тревоги и плохая погода.

Согласно сообщению, сегодня специалисты смогли поднять трезубец только на 24 метра и зафиксировали там.

Сообщается, что трезубец будет значительно больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Трезубец закрепят на пластины, которыми перекроют место, где был раньше герб СССР.

Декоммунизация "Родины-матери"

Сегодня утром трезубец, который заменит советский герб на щите монумента "Батькивщина-мать", уже привезли к скульптуре.

Еще в июле 2022 года в приложении "Дія" провели опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать". Так, 85% процентов украинцев, принявших участие в голосовании, поддержали замену герба СССР на трезубец.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила ремонт щита. А 1 августа появились фото, которые показали, что советская символика полностью снята.

Стоимость этого проекта – 28 млн гривен. В Министерстве культуры и информации политики отмечали, что средства на его реализацию не привлекают из государственного бюджета – необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.