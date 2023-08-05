На монумент "Батьківщина-мати" почали встановлювати тризуб

У суботу ввечері на "Батьківщину-матір" почали встановлювати тризуб замість демонтованого радянського герба.

Про це повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Тризуб мали поставити раніше, ще після 14:00 години, але завадили повітряні тривоги та погана погода.

Згідно з повідомленням, сьогодні фахівці змогли підняти тризуб тільки на 24 метри та зафіксували там.

Повідомляється, що тризуб буде значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Тризуб закріплять на пластини, якими перекриють місце, де був раніше герб СРСР.

Декомунізація "Батьківщини-матері"

Сьогодні вранці тризуб, який замінить радянський герб на щиті монумента "Батьківщина-мати", вже привезли до скульптури.

Ще в липні 2022 року в застосунку "Дія" провели опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати". Так, 85% відсотків українців, які взяли участь в голосування, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту. А 1 серпня зʼявилися фото, які показали, що радянську символіку повністю знято.

Вартість цього проєкту – 28 млн гривень. У Мінстерстві культури та інформ політики зазначали, що кошти на його реалізацію не залучають із державного бюджету – необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.