У Мінкульті показали, як замінюють герб на монументі "Батьківщина-мати" в Києві (ФОТО/ВІДЕО)

Заміна радянського герба на тризуб на щиті монументу "Батьківщина-мати" у Києві відбувається за графіком. Всі роботи мають закінчити вчасно.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Ми очікуємо, що роботи щодо заміни радянського герба на Тризуб будуть завершені вчасно. До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України ми зможемо порадувати український народ таким важливим та необхідним елементом нашого протистояння в ідеологічній боротьбі з ворогом", – зазначив він.

Демонтаж радянського герба з монументу. Фото: Мінкульт

Також Мінкульт розгляне ініціативу про перейменування монументу на "Україна-мати".

Колишній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко опублікував відео, на якому видно, що радянський герб зі щита вже демонтували.

Декомунізація "Батьківщини-мати"

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Планується замінити старий радянський герб на щиті на тризуб. В Мінкульті розраховують завершити монтування до Дня Незалежності.

Вартість цього проєкту - 28 млн. грн. Проте в Мінкульті наголосили, що на його реалізацію не залучають кошти з державного бюджету, необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.

Крім того, гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомляв, що монумент "Батьківщина-мати" пропонують перейменувати на "Україна-мати". Рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

Монумент "Батьківщини-мати", який було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.