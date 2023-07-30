Монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати: якою буде нова назва

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві пропонують перейменувати на "Україна-мати". Рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю "Українському Радіо".

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – зазначив він.

За його словами, для такого перейменування є всі підстави.

Савчук сподівається, що Мінкульт затвердить таке рішення до 24 серпня - до Дня незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – додав він.

Декомунізація "Батьківщини-мати"

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Планується замінити старий радянський герб на щиті на тризуб. Роботи розпочали майже одразу. В Мінкульті розраховують завершити монтування до Дня Незалежності.

Вартість цього проєкту - 28 млн. грн. Проте в Мінкульті наголосили, що на його реалізацію не залучають кошти з державного бюджету, необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.

Монумент "Батьківщини-мати", який було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

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