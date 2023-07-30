Монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать: каким будет новое название

Монумент "Родина-мать" в Киеве предлагают переименовать в "Украина-мать". Решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью "Украинскому Радио".

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Батькивщина-мать" в монумент "Украина-мать", - отметил он.

По его словам, для такого переименования есть все основания.

Савчук надеется, что Минкульт утвердит такое решение до 24 августа – ко Дню независимости Украины.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели накануне Дня независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – добавил он.

Декоммунизация "Родины-мать"

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Планируется заменить старый советский герб на щите трезубцем. Работы начали почти сразу. В Минкульте рассчитывают завершить монтаж ко Дню Независимости.

Стоимость этого проекта – 28 млн. грн. Однако в Минкульте отметили, что на его реализацию не привлекаются средства из государственного бюджета, необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.

Монумент "Родина-мать", построенный в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

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