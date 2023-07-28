Между "Запорожсталью" и Минкультом вспыхнул спор из-за "Родины-матери": что происходит

Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что ОАО "Запорожсталь" предоставило сталь для трезубца "Родины-матери", которая "не отвечает техническим требованиям". В предприятии опровергают утверждение ведомства и заявляют, что будут "защищать честь".

Об этом сообщили пресс-службы Минкульта и ПАО.

Скандал со сталью для "Родины-матери" - позиция Минкульта

25 июля Министерство культуры и информационной политики заявило, что предоставленная комбинатом "Запорожсталь" сталь для изготовления части щита не отвечает техническим требованиям. Строители составили дефектный акт.

Ведомство требовало, чтобы металл был идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", — объясняют в Минкульте.

Поэтому ведомство решило заказать сталь у европейского производителя, но отмечает, что стоимость металла остается неизменной – 400 тыс грн.

Комбинат "Запорожсталь" вступил в спор с Минкультом

28 июля украинский производитель заявил, что сталь изготовленная на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами ведомства и приведенного акта дефектовки.

"Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали. Понимая всю важность проекта, мы продолжим выполнять все взятые на себя обязательства в качестве партнера по изготовлению нового трезубца", — отметили в комбинате.

Там также утверждают, что комбинат бесплатно предоставил всю сталь для изготовления герба и оплатил проект замены советского символа.

Так, слиток соответствующей марки стали был прокатан в проектную, согласованную с подрядчиком толщину в 1,7 мм на производственных мощностях "Запорожстали". Что касается повреждений, то в компании объясняют, что прокат комбината действительно не проходил дополнительную обработку поверхности металла, потому что эти работы подрядчик обязался выполнить самостоятельно на собственном оборудовании.

"Любые незначительные отклонения толщины в партии проката, поставленной подрядчику, нормативны и остаются в пределах допустимой погрешности, о чем подрядчик был предупрежден заранее. Готовы провести независимую экспертизу по качеству стали из "Запорожстали", — подытожили в ПАО.

Напомним, 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Работы приступили почти сразу. В Минкульте рассчитывают завершить монтировку ко Дню Независимости.