В Минкульте рассказали, что будет с гербом СССР на монументе "Родина-мать"

Советский герб на щите монумента "Родина-мать" заменят трезубцем. В настоящее время готовится проектная документация.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его (герб СССР – Delo.ua) снимать, какие работы нужно провести. Собственно, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась", - отметил он.

Напомним, еще летом 2022 года в "Дії" запустили опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать" в Киеве. 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на трезубец.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступает категорически против сноса памятника "Родина-мать", расположенного в Киеве.

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