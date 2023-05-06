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В Минкульте рассказали, что будет с гербом СССР на монументе "Родина-мать"
Советский герб на щите монумента "Родина-мать" заменят трезубцем. В настоящее время готовится проектная документация.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.
"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его (герб СССР – Delo.ua) снимать, какие работы нужно провести. Собственно, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась", - отметил он.
Напомним, еще летом 2022 года в "Дії" запустили опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать" в Киеве. 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на трезубец.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступает категорически против сноса памятника "Родина-мать", расположенного в Киеве.
Фото: ua.depositphotos.com