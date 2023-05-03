"Антипушкинский законопроект". Рада разрешила изымать из реестра памятников символы коммунистического режима

Верховная Рада на заседании 3 мая приняла в целом законопроект №8273, создающий условия для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины памятников, являющихся символами коммунистического тоталитарного режима или российской имперской политики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Это позволит всем вовлеченным в процесс органам власти гораздо быстрее и законным способом освобождать публичное пространство от памятников, глорифицирующих российскую империю. К примеру, в Полтаве городские власти не хотели перемещать памятники посвященные Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. Надеюсь, что после принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, Кабинет министров 21 апреля расширил перечень надписей и изображений, которые запрещается наносить на номерные знаки транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев. Теперь официально запрещено размещать на автономерах символику коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину.

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