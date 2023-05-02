Рада официально признала рашизм как политический режим Российской Федерации

Верховная Рада Украины 2 мая поддержала постановление, которым официально осудила и признала рашизм политическим режимом в Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Таким образом, парламент на официальном уровне осудил рашистский режим президента РФ Владимира Путина как преступный.

Также Рада обратилась к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение политики рашизма.

"ВРУ также призвало международное сообщество применить реальные меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство РФ к ответственности за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида", - добавил Стефанчук.

Согласно толкованию, утвержденному Радой, признаками рашизма являются: милитаризм, культ личности главы и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание РФ путем насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов, навязывание другим народам русского языка и культуры, пропаганда идей "русского мира", систематическое нарушение норм и принципов международного права, суверенных прав других государств, их территориальной целостности и международно признанных границ.

"Основой "рашизма" и его истоком считается государственная идеология российского национализма, более известная как концепция "русского мира". Прямым следствием политики "рашизма" является война, развязанная против Украины", - уточнил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец Дмитрий, поддержав инициативу

Напомним, слово "рашизм" возникло после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В обществе его начали использовать для характеристики агрессора, проводя параллель с нацистами времен Второй мировой войны. Представителей идеологии рашизма называют рашистами. Определения стали активно использовать не только в быту, но и на государственном уровне, в частности, в текстах законопроектов. Президент Владимир Зеленский также употребляет слово "рашизм" в своей лексике. Он, в частности, отметил, что в мировой истории останется такое понятие как "рашизм".