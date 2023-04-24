В Раде предлагают признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №9229 "О признании частной военной компании "Вагнер" террористической организацией".

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проектом акта предлагается:

признать частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией;

обратиться к правительствам и парламентам стран мира с призывом признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией исходя из характера ее деятельности в Украине;

рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против всех физических и юридических лиц, имеющих отношение к ЧВК "Вагнер" или поддерживающих его финансово или иным образом.

Авторы документа аргументируют необходимость принятия постановления многочисленными военными преступлениями боевиков ЧВК "Вагнер".

В частности, в пояснительной записке депутаты упоминают недавнее расследование журналистов, по результатам которого были опубликованы признания "вагнеровцев" в расстреле гражданских, в частности, детей и т.д. Боевики подтвердили, что выполняли незаконные приказы руководства и предпочитают вернуться в Украину и продолжать совершать военные преступления.

Ранее Рада одобрила постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией. Впоследствии санкции против ЧВК "Вагнер" ввело Министерство финансов США, введя подобное определение для "вагнеровцев".