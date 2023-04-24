В Раді пропонують визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №9229 "Про визнання приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією".

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проектом акту пропонується:

визнати приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією;

звернутися до урядів і парламентів країн світу з закликом визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, виходячи із характеру її діяльності в Україні;

рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти всіх фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до ПВК "Вагнер" чи підтримують її фінансово або іншим чином.

Автори документу аргументують необхідність ухвалення постанови численними військовими злочинами бойовиків ПВК "Вагнер".

Зокрема, в пояснювальній записці депутати згадують нещодавнє розслідування журналістів, за результатами якого були опубліковані зізнання "вагнерівців" у розстрілі цивільних, зокрема, дітей, тощо. Бойовики підтвердили, що виконували незаконні накази керівництва, та що воліють повернутися в Україні та продовжувати вчиняти військові злочини.

Раніше Рада схвалила ухвалу про визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Згодом санкції проти ПВК "Вагнер" запровадило Міністерство фінансів США запровадивши схоже визначення для "вагнерівців".