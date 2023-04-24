У Мін'юсті пояснили, навіщо рашисти заявили про намір не брати полонених

Російські окупанти своїми заявами про те, що не братимуть полонених, намагаються прикрити власні воєнні злочини та спровокувати українських військових.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи заяви ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що його бойовики не братимуть полонених.

"Вбивство військового, який здається у полон, жорстоке поводження з полоненими, а так само наказ не брати полонених – воєнні злочини. У нас були, є на даний час, і будуть військовополонені "вагнерівці". Ледь не третина із них – 300-і і їм була надана медична допомога", - зазначив він.

Міністр наголосив, що це є свідченням того, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та власного Кримінального кодексу.

"Україна – не Росія (як писав ще Кучма), ми не можемо дозволити собі вчиняти воєнні злочини, ми – частина європейської цивілізації і поважаємо верховенство права", - додав Малюська.

За його словами, чим більше полонених – тим більше обмінів і повернень додому українців.

"Окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість та воєнні злочини. Так само фейками вони провокують наших військових опуститися до їх рівня і стати воєнними злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявляти, що ми – однакові", - підкреслив міністр юстиції.

Нагадаємо, у січні санкції проти ПВК "Вагнера" запровадило Міністерство фінансів США. Тоді ПВК визнали транснаціональною злочинною організацією. У лютому таке визначення для "вагнерівців" на офіційному рівні дала й Верховна Рада України.

Європейський Союз 13 січня запровадив санкції проти ПВК "Вагнера" та російського пропагандистського інформагентства "ФАН".