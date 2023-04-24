В Минюсте объяснили, зачем рашисты заявили о намерении не брать пленных

Российские оккупанты своими заявлениями о том, что не будут брать пленных, пытаются прикрыть собственные военные преступления и спровоцировать украинских военных.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска, комментируя заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его боевики не будут брать пленных.

"Убийство военного, сдающегося в плен, жестокое обращение с пленными, а так же приказ не брать пленных - военные преступления. У нас были, есть сейчас, и будут военнопленные "вагнеровцы". Едва ли не треть из них - 300 - и им была оказана медицинская помощь", - отметил он.

Министр подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Украина придерживается международного гуманитарного права и собственного Уголовного кодекса.

"Украина – не Россия (как писал еще Кучма), мы не можем позволить себе совершать военные преступления, мы – часть европейской цивилизации и уважаем верховенство права", - добавил Малюська.

По его словам, чем больше пленных – тем больше обменов и возвращений домой украинцев.

"Оккупанты фейками пытаются прикрыть собственную жестокость и военные преступления. Так же фейками они провоцируют наших военных опуститься до их уровня и стать военными преступниками, чтобы иметь возможность на весь мир заявлять, что мы одинаковые", - подчеркнул министр юстиции.

Напомним, в январе санкции против ЧВК "Вагнер" ввело Министерство финансов США. Тогда ЧВК признали транснациональной преступной организацией. В феврале такое определение для "вагнеровцев" на официальном уровне дала и Верховная Рада Украины.

Европейский Союз 13 января ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и российского пропагандистского информагентства "ФАН".