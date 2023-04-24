Гражданин Казахстана воевал в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного боевика российской частной компании "Вагнер", участвовавшего в боевых действиях против сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что украинские защитники взяли оккупанта в плен в конце декабря прошлого года во время боестолкновения на Бахмутском направлении.

"По данным следствия, злоумышленником является 23-летний гражданин Республики Казахстан, отбывавший наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование", - отмечают в СБУ.

В октябре прошлого года представители ЧВК "Вагнер" предложили ему войти в состав российской частной компании для участия в войне против Украины.

По условиям "контракта" ему пообещали 200 тысяч рублей и "аннуляцию" судимости.

Уже через месяц он вместе с другими осужденными, присоединившимися к группировке "Вагнер", прибыл в Ростов, где получил военную форму, оружие и боеприпасы.

Затем наемников отправили на "тренировочный полигон", дислоцирующийся на временно оккупированной территории Луганской области.

Впрочем, из-за отсутствия инструкторов по боевой подготовке, "учебный курс" так и не состоялся.

В начале декабря прошлого года фигуранта в составе оккупационной группировки перебросили на восточный фронт. Но он пробыл там недолго.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество). Злоумышленник находится под стражей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Отметим, Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по участию граждан этой страны в войне РФ против Украины.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.