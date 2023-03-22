10 боевиков получили тюремный срок: среди них – белорусские наемники

С начала года по материалам военной контрразведки Службы безопасности осуждены 10 боевиков, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины. Суд назначил им наказание от 8 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди осужденных – сотрудник белорусского КГБ. В составе российской частной военной компании "Редут" он воевал против сил обороны на Харьковском и Краматорском направлениях.

Украинские защитники взяли наемника в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года. Он пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к спецслужбе Беларуси.

Однако сотрудники Службы безопасности "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.

Еще один белорусский наемник получил реальный срок заключения. На этот раз злоумышленником оказался штурмовик частной военной компании "Вагнер" с позывным "заспа".

В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а четыре месяца спустя попал в плен военнослужащих ВСУ.

Также за решеткой проведет гражданин РФ, который в составе группы огневой поддержки батальона "Сомали" обстреливал позиции ВСУ возле поселка Пески Донецкой области.

Кроме этого, осужден боевик, который еще в 2015 году поступил во 2-й батальон 202 полка 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР".

Как наводчик боевой машины, он обстреливал украинские города из реактивной системы залпового огня "Град".

Этих и других злоумышленников суд признал виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

111 (государственная измена);

258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

447 (наемность).

Ранее Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще 4 боевиков, воевавших против Украины в составе подразделений Южного военного округа ВС РФ. Суд назначил одному из фигурантов – 10 лет заключения, другим трем – 12 лет.