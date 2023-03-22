Четверо организаторов псевдореферендума на Херсонщине проведут 5 лет за решеткой

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще четырех организаторов незаконного референдума на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленники перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита.

Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет", - сообщили в СБУ.

Доказано, что эти злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ.

Для этого они в сопровождении вооруженных окупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях".

В случае отказа применяли психологическое давление и угрожали заключением.

"По материалам Службы безопасности суд признал их виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - отмечают в СБУ.

Напомним, ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства добровольного сотрудничества с врагом жительницы Пологовского района Запорожской области, которая организовала псевдореферендум и помогала оккупантам. Ей грозит 8 лет тюрьмы.