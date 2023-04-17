Казахстан розслідує участь громадян у війні в Україні: їм загрожує до дев'яти років тюрми

Комітет національної безпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ щодо участі громадян цієї країни у війні РФ проти України. Наразі невідомо, на чиєму боці вони воювали.

Про це повідомило агентство КазТАГ.

"КНБ розслідує десять кримінальних справ за фактами участі громадян Казахстану у військових діях на території України", - заявили у відомстві, відповідаючи на запит редакції КазТАГ.

Зазначається, що інформація про фігурантів кримінальної справи та їх дії наразі невідома, адже дані досудового розслідування відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Казахстану не підлягають розголошенню.

Наразі невідомо, на чиєму боці, чи України чи Росії, воювали громадяни Казахстану.

Згідно з кримінальним кодексом Казахстану, за участь в іноземних збройних конфліктах передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 9 років.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції проти Російської Федерації.

Також він повідомив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР".