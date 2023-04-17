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Казахстан расследует участие граждан в войне в Украине: им грозит до девяти лет тюрьмы
Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по участию граждан этой страны в войне РФ против Украины. Пока неизвестно, на чьей стороне они воевали.
Об этом сообщило агентство КазТАГ.
"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - заявили в ведомстве, отвечая на запрос редакции КазТАГ.
Отмечается, что информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока неизвестна, ведь данные досудебного расследования в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Казахстана не подлежат разглашению.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пока неизвестно, на чьей стороне, Украины или России, воевали граждане Казахстана.
Согласно Уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.
Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против Российской Федерации.
Также он сообщил, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР".