Кабмин запретил советскую, нацистскую и Z-символику на автономерах: что именно

Кабинет министров 21 апреля расширил перечень надписей и изображений, которые запрещается наносить на номерные знаки транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, теперь официально запрещено размещать на автономерах символику коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину.

Отметим, что согласно закону об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, последней считается следующее:

➡️ любое изображение государственных флагов, гербов и других символов (кроме действующих до сих пор):

СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик в составе СССР,

Народной Республики Албании (Социалистической Народной Республики Албании),

Народной Республики Болгарии,

Германской Демократической Республики,

Народной Республики Румынии (Социалистической Республики Румынии),

Венгерской Народной Республики,

Чехословацкой Социалистической Республики,

Федеративной Народной Республики Югославии (Социалистической Федеративной Республики Югославии) и входивших в ее состав социалистических республик;



➡️ изображения, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга (рала), молота и пятиконечной звезды;

➡️ символика Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), Российской коммунистической партии (большевиков), Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии (большевиков) Украины, Коммунистической партии Украины, коммунистических партий союзных республик и их местных ячеек;

➡️ изображения и надписи, посвященные лицам, занимающим руководящие должности в коммунистической партии, в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней;

➡️ изображения и надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских окупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры);

➡️ изображение лозунгов коммунистической партии, цитат лиц, занимавших руководящие должности в ней и в высших органах власти и управления СССР и его административно-территориальных единиц (кроме цитат, связанных с развитием украинской науки и культуры), работников советских органов госбезопасности всех уровней;

➡️ символика Национал-социалистической рабочей партии Германии;

➡️ государственный флаг и герб нацистской Германии в 1939-1945 годах;

➡️ изображения и надписи, посвященные событиям, связанным с деятельностью НСДАП;

➡️ изображение лозунгов НСДАП, цитат лиц, занимавших руководящие должности в ней и высших органах власти и управления нацистской Германии и на оккупированных ею в 1935-1945 годах территориях.

В свою очередь, согласно принятому в прошлом году закону о запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ как государства-террориста против Украины и символики этого режима в Украине, такой символикой определена:

➡️ символика, включающая латинские буквы "Z", "V" отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии против Украины или других военных действий) или путем замены этими буквами кириллических букв "З", "С", "В", "Ф" или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах;

➡️ официальная или неофициальная символика (эмблемы) Вооруженных сил РФ, в том числе ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, других вооруженных формирований и (или) органов государства-террориста

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