Кабмін заборонив радянську, нацистську та Z-символіку на автономерах: що саме

Кабінет міністрів 21 квітня розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відтепер офіційно заборонено розміщувати на автономерах символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

Зазначимо, що згідно закону про засудження комуністичного та нацистського режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, останньою вважається наступне:

➡️ будь-яке зображення державних прапорів, гербів та інших символів (окрім чинних дотепер):

СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік у складі СРСР,

Народної Республіки Албанії (Соціалістичної Народної Республіки Албанії),

Народної Республіки Болгарії,

Німецької Демократичної Республіки,

Народної Республіки Румунії (Соціалістичної Республіки Румунії),

Угорської Народної Республіки,

Чехословацької Соціалістичної Республіки,

Федеративної Народної Республіки Югославії (Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії) та соціалістичних республік, що входили до її складу;



➡️ зображення, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки;

➡️ символіка Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), Російської комуністичної партії (більшовиків), Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків), Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії (більшовиків) України, Комуністичної партії України, комуністичних партій союзних республік СРСР та їхніх місцевих осередків;

➡️ зображення та написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;

➡️ зображення та написи, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури);

➡️ зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні посади в ній та у вищих органах влади та управління СРСР та його адміністративно-територіальних одиниць (крім цитат, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки всіх рівнів;

➡️ символіка Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини;

➡️ державний прапор, герб нацистської Німеччини 1939-1945 років;

➡️ зображення та написи, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю НСДАП;

➡️ зображення гасел НСДАП, цитат осіб, які обіймали керівні посади у ній та вищих органах влади та управління нацистської Німеччини та на окупованих нею у 1935-1945 роках територіях.

В свою чергу, згідно прийнятого минулого року закону про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України та символіки цього режиму в Україну, такою символікою визначено:

➡️ символіку, що включає латинські літери "Z", "V" окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії проти України чи інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер "З", "С", "В", "Ф" чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах;

➡️ офіційна або неофіційна символіка (емблеми) Збройних сил РФ, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави-терориста.

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