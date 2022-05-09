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Дата публікації

МВС прибере із нових номерних знаків для електромобілів символи "Z" та "V", замість них буде "Y"

МВС прибере із нових номерних знаків для електромобілів символи "Z" та "V", замість них буде "Y"
Фото: FBC

З 9 травня в Україні можливо зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську "Y" замість "Z" и "V". 

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Тепер в Україні можливо зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську "Y". В кирилиці вона читається як У - Україна. Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Ігор Фріс.

"Міністерством прийняті управлінські рішення спрямовані на не поширення символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями неонацистської тоталітарної Росії у війні проти України", - каже депутат.

Нагадаємо, що в квітні 354 народних депутатів проголосували за законопроект № 7214 від 26 березня 2022 року про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки "Z", "V" та визнає Росію державою-терористом.