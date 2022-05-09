МВС прибере із нових номерних знаків для електромобілів символи "Z" та "V", замість них буде "Y"

З 9 травня в Україні можливо зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську "Y" замість "Z" и "V".

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Тепер в Україні можливо зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську "Y". В кирилиці вона читається як У - Україна. Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Ігор Фріс.

"Міністерством прийняті управлінські рішення спрямовані на не поширення символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями неонацистської тоталітарної Росії у війні проти України", - каже депутат.

Нагадаємо, що в квітні 354 народних депутатів проголосували за законопроект № 7214 від 26 березня 2022 року про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки "Z", "V" та визнає Росію державою-терористом.