В Україні відновлять роботу камер фіксації порушень правил дорожнього руху найближчими днями

Після жахливої ДТП на Рівненщині глава МВС Денис Монастирський анонсував запуск роботи камер автоматичної фіксації перевищення швидкості по Україні найближчими днями.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів в ефірі телемарафону.

"Через кілька днів ми вже запустимо камери автоматичної фіксації перевищення швидкості, тому що це одна з найбільших причин ДТП, які трапляються і які призводять до загибелі та травмування багатьох людей", - заявив Монастирський.

За його словами, причина трагедії на Рівненщині, внаслідок якої загинули 26 людей, – недотримання правил дорожнього руху.

"На зустрічну смугу виїхав мікроавтобус, який здійснював маневр обгону, але не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бензовозом. Результат – 26 загиблих та 12 поранених", - заявив міністр.

Він підкреслив, що навіть під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, зневага якої "щодня продовжує вбивати наших громадян через неуважність, через певні проблеми на дорозі".

Нагадаємо, потрійна ДТП сталася 3 травня о 19.20 на трасі "Київ – Чоп" у Рівненській області. Станом на ранок 4 травня рух цією трасою відновили. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, на час воєнного стану всі, хто грубо порушать ПДР або комендантську годину, після затримання отримають повістки у військкомат.