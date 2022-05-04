ДТП в Ровенской области: часть травмированных на грани жизни и смерти

Часть травмированных в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, которое произошло 3 мая, находятся на грани жизни и смерти.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

“Это самое масштабное ДТП за последние несколько лет, безусловно. К сожалению, мы можем отметить цифру погибших - сейчас 26. И 12 раненых находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. И мы понимаем, что эта цифра, цифра погибших может увеличиться”, - сказал Монастырский.

Он отметил, что даже во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, пренебрежение которой "ежедневно продолжает убивать наших граждан из-за невнимательности, из-за определенных проблем на дороге".

Напомним, тройное ДТП произошло 3 мая в 19.20 на трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области. По состоянию на утро 4 мая движение по этой трассе возобновили. По этому факту зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.