В Тернополе женщина за рулем авто въехала в собор: разломаны плащаница и престол

Ночью в Тернополе женщина за рулем автомобиля Audi въехала в кафедральний собор УГКЦ. Пострадавших нет, но имущество храма сильно повреждено: разломаны плащаница и престол.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

В правоохранительном ведомстве заявили, что инцидент произошел около 00.40, вызов поступил о священнослужителя Архикафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ).

По прибытию полиция установила, что за рулем автомобиля Audi была 35-летняя жительница Тернополя.

Сначала она снесла центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь сооружения и повредила церковное имущество.

Женщину госпитализировали, а автомобиль поместили на штрафплощадку.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш прокомментировал ночной инцидент. По его словам, ситуация не связана с деятельностью диверсионно-разведывательных групп, как это могло казаться.

"Это не так, это просто человек, который не справился с управлением", — сказал он на брифинге.