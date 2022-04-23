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В Тернополе женщина за рулем авто въехала в собор: разломаны плащаница и престол
Ночью в Тернополе женщина за рулем автомобиля Audi въехала в кафедральний собор УГКЦ. Пострадавших нет, но имущество храма сильно повреждено: разломаны плащаница и престол.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.
В правоохранительном ведомстве заявили, что инцидент произошел около 00.40, вызов поступил о священнослужителя Архикафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ).
По прибытию полиция установила, что за рулем автомобиля Audi была 35-летняя жительница Тернополя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сначала она снесла центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь сооружения и повредила церковное имущество.
Женщину госпитализировали, а автомобиль поместили на штрафплощадку.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш прокомментировал ночной инцидент. По его словам, ситуация не связана с деятельностью диверсионно-разведывательных групп, как это могло казаться.
"Это не так, это просто человек, который не справился с управлением", — сказал он на брифинге.