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У Тернополі жінка за кермом авто в'їхала в собор: розламані плащаниця та престол
Вночі у Тернополі жінка за кермом автомобіля Audi в'їхала до кафедрального собору УГКЦ. Постраждалих немає, але майно храму сильно пошкоджене: розламані плащаниця та престол.
Про це повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.
У правоохоронному відомстві заявили, що інцидент стався близько 00:40, виклик надійшов про священнослужителя Архікафедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ).
Після прибуття поліція встановила, що за кермом автомобіля Audi була 35-річна тернополянка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Спочатку вона знесла центральні металеві двері Кафедрального собору, заїхала всередину споруди та пошкодила церковне майно.
Жінку госпіталізували, а автомобіль помістили на штрафмайданчик.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Голова Тернопільської ОВ Володимир Труш прокоментував нічний інцидент. За його словами, ситуація не пов'язана з діяльністю диверсійно-розвідувальних груп, як це могло здаватися.
"Це не так, це просто людина, яка не впоралася з управлінням", - сказав він на брифінгу.