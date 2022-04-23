У Тернополі жінка за кермом авто в'їхала в собор: розламані плащаниця та престол

Вночі у Тернополі жінка за кермом автомобіля Audi в'їхала до кафедрального собору УГКЦ. Постраждалих немає, але майно храму сильно пошкоджене: розламані плащаниця та престол.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.

У правоохоронному відомстві заявили, що інцидент стався близько 00:40, виклик надійшов про священнослужителя Архікафедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ).

Після прибуття поліція встановила, що за кермом автомобіля Audi була 35-річна тернополянка.

Спочатку вона знесла центральні металеві двері Кафедрального собору, заїхала всередину споруди та пошкодила церковне майно.

Жінку госпіталізували, а автомобіль помістили на штрафмайданчик.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Голова Тернопільської ОВ Володимир Труш прокоментував нічний інцидент. За його словами, ситуація не пов'язана з діяльністю диверсійно-розвідувальних груп, як це могло здаватися.

"Це не так, це просто людина, яка не впоралася з управлінням", - сказав він на брифінгу.