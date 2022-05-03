В Ровенской области произошла авария: погибли 16 человек

На трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области произошло масштабное ДТП, в результате которого много погибших и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Авария произошла с участием бензовоза, рейсового автобуса и легкового автомобиля недалеко от села Ситное Дубенского района. После столкновения произошел пожар. По предварительной информации, погибли 16 человек, известно о шести травмированных.

Движение по автотрассе "Киев - Чоп" на месте ДТП полностью перекрыто. Пожар локализован.

Ранее масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в Хмельницкой области — в нем погибли семь человек.

Столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев из Днепра в направлении Тернополя.

А ночью в Тернополе женщина за рулем автомобиля Audi въехала в кафедральный собор УГКЦ. Пострадавших нет, но имущество храма сильно повреждено: разломаны плащаница и престол.