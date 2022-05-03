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В Ровенской области произошла авария: погибли 16 человек
На трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области произошло масштабное ДТП, в результате которого много погибших и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Авария произошла с участием бензовоза, рейсового автобуса и легкового автомобиля недалеко от села Ситное Дубенского района. После столкновения произошел пожар. По предварительной информации, погибли 16 человек, известно о шести травмированных.
Движение по автотрассе "Киев - Чоп" на месте ДТП полностью перекрыто. Пожар локализован.
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