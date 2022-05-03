На Рівненщині сталася аварія: загинули 16 людей

На трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області сталася масштабна ДТП, внаслідок якої багато загиблих та поранених. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

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Аварія сталася за участю бензовозу, маршрутного автобуса та легкового автомобіля неподалік села Ситне Дубенського району. Після зіткнення сталася пожежа. За попередньою інформацією, загинули 16 людей, відомо про шістьох травмованих.

Рух автотрасою "Київ-Чоп" на місці ДТП повністю перекрито.

Раніше масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на Хмельниччині — у ній загинуло семеро людей.

Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку Тернополя.

А вночі у Тернополі жінка за кермом автомобіля Audi в'їхала до кафедрального собору УГКЦ. Постраждалих немає, але майно храму сильно пошкоджене: розламані плащаниця та престол.