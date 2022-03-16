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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: в аварии погибли семь человек (ФОТО)
16 марта около 6:00 на трассе Кропивницкий – Знаменка вблизи села Лозовая Волочиской территориальной громады произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли семь человек.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, на этом участке дороги столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев из Днепра в направлении Тернополя.
В результате ДТП водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия.
Еще девять пассажиров Мерседеса госпитализированы в больницу в Волочиске.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации правоохранителей, в настоящее время анкетные данные погибших и потерпевших устанавливаются. Водитель и пассажиры автобуса серьезно не пострадали.
Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в начале февраля в городе Дубно Ровенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.
В результате аварии пострадал машинист поезда.