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Происшествия
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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: в аварии погибли семь человек (ФОТО)

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: в аварии погибли семь человек (ФОТО)
В аварии погибли водитель микроавтобуса и шестеро пассажиров. Фото: Telegram/Нацполиция Украины

16 марта около 6:00 на трассе Кропивницкий – Знаменка вблизи села Лозовая Волочиской территориальной громады произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли семь человек. 

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Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, на этом участке дороги столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев из Днепра в направлении Тернополя. 

Фото 2 — Смертельное ДТП в Хмельницкой области: в аварии погибли семь человек (ФОТО)

В результате ДТП водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия.  

Еще девять пассажиров Мерседеса госпитализированы в больницу в Волочиске.  

Фото 3 — Смертельное ДТП в Хмельницкой области: в аварии погибли семь человек (ФОТО)

По информации правоохранителей, в настоящее время анкетные данные погибших и потерпевших устанавливаются. Водитель и пассажиры автобуса серьезно не пострадали. 

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП. 

Напомним, в начале февраля в городе Дубно Ровенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

В результате аварии пострадал машинист поезда.

Автор:
Дмитрий Нарожный