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Смертельне ДТП у Хмельницькій області: в аварії загинуло семеро людей (ФОТО)

Смертельне ДТП у Хмельницькій області: в аварії загинуло семеро людей (ФОТО)
В аварії загинули водій мікроавтобуса та шестеро пасажирів. Фото: Telegram/Нацполіція України

16 березня близько 6:00 на трасі Кропивницький – Знам'янка поблизу села Лозова Волочиської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинуло семеро людей.

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Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, на цій ділянці дороги зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку Тернополя.  

Фото 2 — Смертельне ДТП у Хмельницькій області: в аварії загинуло семеро людей (ФОТО)

Внаслідок ДТП водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці пригоди.  

Ще дев'ятьох пасажирів Мерседеса госпіталізовано до лікарні у Волочиську.  

Фото 3 — Смертельне ДТП у Хмельницькій області: в аварії загинуло семеро людей (ФОТО)

За інформацією правоохоронців, наразі анкетні дані загиблих та потерпілих встановлюються. Водій та пасажири автобуса серйозно не постраждали.  

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з'ясовують усі обставини ДТП.  

Нагадаємо, на початку лютого у місті Дубно Рівненської області на залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок аварії постраждав машиніст поїзда.

Автор:
Дмитро Нарожний