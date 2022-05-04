ДТП на Рівненщині: частина травмованих на межі життя і смерті

Частина травмованих внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області, яка сталася 3 травня, перебувають на межі життя і смерті.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

“Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безперечно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це наразі 26. І 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися”, - сказав Монастирський.

Він наголосив, що навіть у час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, нехтування якою "щоденно продовжує вбивати наших громадян через неуважність, через певні проблеми на дорозі”.

Нагадаємо, потрійне ДТП сталося 3 травня о 19.20 на трасі "Київ — Чоп" на Рівненщині. Станом на ранок 4 травня рух цією трасою відновили. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3, статті 286 Кримінального кодексу України.