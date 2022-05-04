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ДТП на Рівненщині: частина травмованих на межі життя і смерті
Частина травмованих внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненській області, яка сталася 3 травня, перебувають на межі життя і смерті.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
“Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безперечно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це наразі 26. І 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися”, - сказав Монастирський.
Він наголосив, що навіть у час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, нехтування якою "щоденно продовжує вбивати наших громадян через неуважність, через певні проблеми на дорозі”.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, потрійне ДТП сталося 3 травня о 19.20 на трасі "Київ — Чоп" на Рівненщині. Станом на ранок 4 травня рух цією трасою відновили. За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3, статті 286 Кримінального кодексу України.