В Украине возобновят работу камер фиксации нарушений ПДД в ближайшие дни

После жуткого ДТП в Ровенской области глава МВД Денис Монастырский анонсировал запуск работы камер автоматической фиксации превышения скорости по Украине в ближайшие дни.

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Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал в эфире телемарафона.

"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому, что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые производят к гибели и травмированию многих людей", - заявил Монастырский.

По его словам, причина трагедии в Ровенской области, в результате которой погибли 26 человек, – несоблюдение правил дорожного движения.

"На встречную полосу выехал микроавтобус, который осуществлял маневр обгона, но не справился с управлением и допустил столкновение с бензовозом. Результат – 26 погибших и 12 раненых", - заявил министр.

Он подчеркнул, что даже во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, пренебрежение которой "ежедневно продолжает убивать наших граждан из-за невнимательности, из-за определенных проблем на дороге".

Напомним, тройное ДТП произошло 3 мая в 19.20 на трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области. По состоянию на утро 4 мая движение по этой трассе возобновили. По этому факту зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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