МВД уберет из новых номерных знаков для электромобилей символы "Z" и "V", вместо них будет "Y"

С 9 мая в Украине можно зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с суффиксом, который начинается на латинскую "Y" вместо "Z" и "V".

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Теперь в Украине можно зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с начинающимся суффиксом на латинскую "Y". В кириллице она читается как У – Украина. Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Игорь Фрис.

"Министерством принятые управленческие решения направлены на нераспространение символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями неонацистской тоталитарной России в войне против Украины", - говорит депутат.

Напомним, что в апреле 354 народных депутатов проголосовали за законопроект № 7214 от 26 марта 2022 года о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики "Z", "V" и признает Россию государством-террористом.