"Антипушкінській законопроєкт". Рада дозволила вилучати з реєстру пам’яток символи комуністичного режиму

Верховна Рада на засіданні 3 травня ухвалила в цілому законопроєкт №8273, який створює умови для вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток, які є символами комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Це дозволить всім залученим до процесу органам влади набагато швидше і у законний спосіб звільняти публічний простір від пам’яток, які глорифікують російську імперію. До прикладу, у Полтаві міська влада не хотіла переміщувати пам’ятки присвячені Петру І, аргументуючи це відсутністю законних підстав. Сподіваюся, що після ухвалення даного закону таких аргументів у місцевої влади більше не буде", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 квітня розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників. Відтепер офіційно заборонено розміщувати на автономерах символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

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