Герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве могут заменить трезубцем

Министерство культуры и информационной политики подвело итоги опроса в приложении "Дія" относительно изменения символики на монументе "Родина-мать" в Киеве. 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на трезубец.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В опросе приняли участие около 780 тысяч человек.

85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на трезубец.

"Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом крайне важен. Его надо инициировать по таким вопросам, тем более когда нам это ничего не стоит. Речь не идет сегодня о то, чтобы полностью демонтировать монумент, потому что это точно не ко времени из-за огромных средств, в которых нуждается этот процесс", - отметил Ткаченко.

Он поблагодарил всех, кто принял участие, кто поддержал и критиковал, а также отметил, что также проголосовал за замену герба СССР на трезубец

"Продолжаем работать над трансформацией монумента – его переосмыслением и техническими изменениями", – подчеркнул Ткаченко.

Отметим, Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении "Дія" относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом на монументе "Родина-мать" в Киеве.

Также в "Дії" провели опрос среди украинцев по теме того, кто и как может владеть оружием в стране.