В Украине подготовили единую позицию к мировым платформам по борьбе с фейками

Министерство культуры и информационной политики совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности разработало единую позицию Украины в мировых техплатформах по противодействию дезинформации и фейкам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В нашей войне с агрессором залог нашей победы - это единый фронт как военный, так и информационный. Пропаганда и фейки расчищают путь танкам и ракетам. Все наши усилия сегодня направлены на борьбу с дезинформацией, важно действовать слаженно. Поэтому Министерство культуры и информационной политики Украина совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности разработала единую позицию Украины в мировых техплатформах", - отметил Ткаченко.

В частности, речь идет о так называемом Big Tech – Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta (Facebook и Instagram), Twitter, Linkedin, YouTube, Telegram.

"Предлагаю государственным органам и общественным организациям присоединиться к "one voice" украинского правительства и усилить нашу общую борьбу против дезинформации и фейков не только в украиноязычном сегменте социальных сетей, но и в иноязычных", - отметил министр.

Отметим, что российская пропаганда продолжает вести информационную войну против Украины. В частности, враг замаскировал 100 своих Telegram-каналов под украинские, пытаясь посеять измену и расшатать украинское общество.