РФ створила 100 Telegram-каналів, які мімікрують під українські: перелік

Російська пропаганда продовжує вести інформаційну війну проти України. Зокрема, ворог замаскував 100 своїх Telegram-каналів під українські, намагаючись посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство.

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Йдеться про такі Telegram-канали, як "Легетимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой".

Причетність вказаних каналів до російських спецслужб встановила раніше Служба безпеки України.

"Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує Росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України", — додали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відомо, що багато із вказаних каналів купують рекламу в українських пабліків. Тому наголошуємо, що співпраця з такими ресурсами може розглядатись як допомога ворогу та тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Раніше, Служба безпеки України виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об'єктів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com