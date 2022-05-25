Російські спецслужби використовують мобільні ігри для вербування українських дітей

Служба безпеки України виявила мобільний додаток, через який у користувачів в ігровій формі виманювали геолокацію та реальні фото стратегічних об'єктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Щоб залучити дітей до підривної діяльності, агресор використав популярну ігрову програму для смартфонів. За її умовами учасники шукають так звані коробки із віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, зокрема об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

Всю інформацію з геолокацій учасники квесту завантажують до бази ігрової програми.

При цьому доступ до адміністрування цієї програми має підконтрольна спецслужбам країни-агресора РФ ІТ-компанія, зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

"Таким чином, ворог "в темну", тобто без їхнього відома, використав українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів", - зазначили у ГУР.

Зокрема, в Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори та транспортні шляхи на території регіону.

На смартфонах було встановлено інтерактивну програму, куди вони планували завантажити зроблені фото з прив'язкою до місцевості. Крім того, підлітки переправляли свої віртуальні знахідки з координатами у месенджері Telegram.

СБУ зазначає, що здійснює комплексні заходи щодо блокування втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків та притягнення до відповідальності винних осіб.