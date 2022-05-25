Российские спецслужбы используют мобильные игры для вербовки украинских детей

Служба безопасности Украины обнаружила мобильное приложение, через которое у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов. По ее условиям участники ищут так называемые коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения.

При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам страны-агрессора РФ ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ.

"Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", - отметили в ГУР.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона.

На смартфонах было установлено интерактивное приложение, куда они планировали скачать сделанные фото с привязкой к местности. Кроме того, подростки переправляли свои виртуальные находки с координатами в мессенджере Telegram.

СБУ отмечает, что осуществляет комплексные меры по блокированию вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц.