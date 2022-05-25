Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

Российские спецслужбы используют мобильные игры для вербовки украинских детей

Российские спецслужбы используют мобильные игры для вербовки украинских детей
Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов

Служба безопасности Украины обнаружила мобильное приложение, через которое у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов. По ее условиям участники ищут так называемые коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов.

Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения.

При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам страны-агрессора РФ ИТ-компания, зарегистрированная в одной из европейских стран и занимающаяся распространением интерактивных платформ.

"Таким образом, враг "в темную", то есть без их ведома, использовал украинских детей для сбора информации о расположении стратегически важных объектов", - отметили в ГУР.

В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути на территории региона.

На смартфонах было установлено интерактивное приложение, куда они планировали скачать сделанные фото с привязкой к местности. Кроме того, подростки переправляли свои виртуальные находки с координатами в мессенджере Telegram.

СБУ отмечает, что осуществляет комплексные меры по блокированию  вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Автор:
Светлана Манько