РФ создала 100 Telegram-каналов, мимикрирующих под украинские: список

Российская пропаганда продолжает вести информационную войну против Украины. В частности, враг замаскировал 100 своих Telegram-каналов под украинские, пытаясь посеять "зраду" и расшатать украинское общество.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет о таких Telegram-каналах, как "Легетимный", "Сплетница", "Картель", "Резидент", "Наблюдатель", "MediaPost", "Женщина с косой".

Причастность указанных каналов к российским спецслужбам установила ранее Служба безопасности Украины.

"Призываем вас не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины", - добавили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Известно, что многие из этих каналов покупают рекламу в украинских пабликах. Поэтому подчеркиваем, что сотрудничество с такими ресурсами может рассматриваться как помощь врагу и влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее Служба безопасности Украины обнаружила мобильное приложение, через которое у пользователей в игровой форме выманивали геолокацию и реальные фото стратегических объектов.

Источник фото: ua.depositphotos.com