В Україні підготували єдину позицію до світових платформ щодо боротьби з фейками

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробило єдину позицію України до світових техплатформ із протидії дезінформації та фейкам.

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У нашій війні з агресором запорука нашої перемоги - це єдиний фронт як військовий, так і інформаційний. Пропаганда та фейки розчищають шлях танкам та ракетам. Тому всі наші зусилля сьогодні направлені на боротьбу з дезінформацією, важливо діяти злагоджено. Тому Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробило єдину позицію України до світових техплатформ", - написав Ткаченко.

Зокрема, йдеться про так званий Big Tech - Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta (Facebook та Instagram), Twitter, Linkedin, YouTube, Telegram.

"Пропоную державним органам та громадським організаціям долучитися до "one voice" українського уряду й посилити нашу спільну боротьбу проти дезінформації та фейків не лише в україномовному сегменті соціальних мереж, а й в іншомовних", - зазначив міністр.

Зазначимо, російська пропаганда продовжує вести інформаційну війну проти України. Зокрема, ворог замаскував 100 своїх Telegram-каналів під українські, намагаючись посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство.