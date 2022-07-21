Герб СРСР на монументі "Батьківщини-матері" у Києві можуть замінити на тризуб

Міністерство культури та інформаційної політики підбило підсумки опитування в застосунку “Дія” щодо зміни символіки на монументі “Батьківщини-матері” у Києві. 85% відсотків українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Це опитування стало другим за залученістю опитуванням в "Дії", в якому взяли участь близько 780 тис. людей.

85% відсотків українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

"Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством - вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує. Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес", - зазначив Ткаченко.

Він подякував всім, хто взяв участь, хто підтримав та критикував, а також зазначив, що також проголосував за заміну гербу СРСР на тризуб

"Продовжуємо працювати над трансформацією монументу - його переосмисленням та технічними змінами", - підкреслив Ткаченко.

Зазначимо, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-матері" у Києві.

Також у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто і як може володіти зброю в країні.