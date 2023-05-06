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Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Мінкульті розповіли, що буде з гербом СРСР на монументі "Батьківщина-мати"

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Радянський герб на щиті монументу "Батьківщина-мати" замінять на тризуб. Наразі готується проєктна документація.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, яким чином і як краще його (герб СРСР - Delo.ua) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже почалася", - зазначив він.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року у "Дії" запустили опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати"  у Києві. 85% відсотків українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

Зазначимо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступає категорично проти зносу пам'ятника "Батьківщина-мати", розташованого в Києві.

Фото:ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко