У Мінкульті розповіли, що буде з гербом СРСР на монументі "Батьківщина-мати"

Радянський герб на щиті монументу "Батьківщина-мати" замінять на тризуб. Наразі готується проєктна документація.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, яким чином і як краще його (герб СРСР - Delo.ua) знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже почалася", - зазначив він.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року у "Дії" запустили опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати" у Києві. 85% відсотків українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

Зазначимо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступає категорично проти зносу пам'ятника "Батьківщина-мати", розташованого в Києві.

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