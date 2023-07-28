Між "Запоріжсталлю" та Мінкультом спалахнула суперечка через "Батьківщину-матір": що відбувається

Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що ПАТ "Запоріжсталь" надало сталь для тризубу "Батьківщини-матері", яка "не відповідає технічним вимогам". В підприємстві спростовують твердження відомства та заявляють, що будуть "захищати честь".

Про це повідомили пресслужби Мінкульту та ПАТ.

Скандал зі сталлю для "Батьківщини-матері" — позиція Мінкульту

25 липня Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що надана комбінатом "Запоріжсталь" сталь для виготовлення частини щита не відповідає технічним вимогам. Будівельники склали дефектний акт.

Відомство вимагало, щоб метал був ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", — пояснюють в Мінкульті.

Тому відомство вирішило замовити сталь у європейського виробника, але зауважує, що вартість металу залишається незміннoю – 400 тис грн.

Комбінат "Запоріжсталь" вступив в суперечку з Мінкультом

28 липня український виробник заявив, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками відомтсва і наведеного акту дефектовки.

"Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі. Розуміючи всю важливість проекту, ми продовжимо виконувати усі взяті на себе зобов’язання у якості партнера виготовлення нового тризуба", — зазначили в комбінаті.

Там також стверджують, що комбінат безкоштовно надав всю сталь для виготовлення герба та сплатив за розробку проекту заміни радянського символу.

Так, зливок відповідної марки сталі було прокатано до проєктної, погодженої з підрядником товщини у 1,7 мм на виробничих потужностях "Запоріжсталі". Щодо пошкоджень, то в компанії пояснюють, що прокат комбінату дійсно не проходив додаткову обробку поверхні металу, тому що ці роботи підрядчик зобов’язався виконати самостійно на власному обладнанні.

"Будь-які незначні відхилення товщини у партії прокату, поставленій підряднику, є нормативними та залишаються у межах допустимої похибки, про що підрядник був попереджений заздалегідь. Готові провести незалежну експертизу щодо якості сталі з "Запоріжсталі", — підсумували в ПАТ.

Нагадаємо, 13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Роботи розпочали майже одразу. В Мінкульті розраховують завершити монтування до Дня Незалежності.