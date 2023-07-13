Декомунізація "Батьківщини-мати": регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на тризуб

Державна інспекція архітектури та містобудування України 13 липня видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Роботи мають розпочатися найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", - йдеться у повідомленні.

Замовник будівництва - Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому.

Монумент "Батьківщини-мати", який було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Ще влітку 2022 року у "Дії" запустили опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати" у Києві. 85% відсотків українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

Зазначимо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступає категорично проти зносу пам'ятника "Батьківщина-мати", розташованого в Києві.