Декоммунизация "Родины-матери": регулятор выдал разрешение на замену советского герба на трезубец

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Работы должны начаться уже в этом месяце.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Проектными решениями предусматривается размещение Трезубца на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", - говорится в сообщении.

Заказчик строительства – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Что известно о проекте

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что замена герба СССР на щите монумента "Родина-мать" начнется в июле.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что на реализацию этого проекта не привлекаются средства из государственного бюджета, необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.

"Стоимость проекта - 28 млн. грн. Это значительно меньше, чем просчитывалось ранее", - отметил он.

В горно-металлургической группе "Метинвест" сообщили, что бесплатно изготовят сталь для трезубца, что заменит советский герб на монументе "Родина-Мать" и станут финансовым партнером проекта по реконструкции памятника.

Проект разработал украинский институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского.

Трезубец изготовят из двух типов металла: нержавеющей стали "Метинвеста" толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Сам монумент "Родина-мать" сделан из стали "Запорожстали", "Азовстали" и ММК имени Ильича. Поэтому прокат для обновленного символа выполнили работники комбината "Запорожсталь" и восстановили марку стали, из которой был изготовлен монумент.

Скульптором проекта стал украинский художник Алексей Пергаменщик.

Монтаж композиции продлится до 24 августа 2023 года.

Монумент "Родина-мать", построенный в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Еще в 2022 году в "Дії" провели опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать". Так, 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на трезубец.

Отметим, когда решался вопрос оставить монумент или снести его, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил категорически против сноса и назвал абсурдной эту идею.