ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

Відставка Ткаченка. Верховна Рада звільнила міністра культури

Олександр Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Фото: сайт Мінкульту

Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Про це 27 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відповідне рішення набрало 321 голос "за".

За словами Железняка, питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і, скоріш за все, цього тижня не буде.

Фото 2 — Відставка Ткаченка. Верховна Рада звільнила міністра культури
Підсумки голосування щодо звільнення Олександра Ткаченка. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Новина доповнюється.