Відставка Ткаченка. Верховна Рада звільнила міністра культури

Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Про це 27 липня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відповідне рішення набрало 321 голос "за".

За словами Железняка, питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і, скоріш за все, цього тижня не буде.

Підсумки голосування щодо звільнення Олександра Ткаченка. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

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