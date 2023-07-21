Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Британії після його заяви про "нездоровий сарказм"

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в тексті документу.

Також цим указом, Пристайка звільнено з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).

Що передувало звільненню Пристайка

11-12 липня у Вільнюсі відбувся черговий саміт НАТО. У перший день заходу президент України Володимир Зеленський заявив, що Альянс не має жодних часових рамок для запрошення та членства країни, назвавши це "безпрецедентним й абсурдним".

Коли міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса попросили прокоментувати цю критику, він сказав про необхідність більшої вдячності за надану Україні допомогу. При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України. Проте пізніше Воллес заявив, що його слова про необхідність більшої вдячності за підтримку України були дещо спотворені.

Зеленський після цього заявив, що Україна завжди була вдячна Британії за підтримку, тому заява Воллеса є необґрунтованою. Він додав, що ми "можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто".

Водночас Пристайко назвав заяву Зеленського "нездоровим сарказмом". За його словами, сарказм не потрібен між дружніми країнами.

Нагадаємо, Пристайко був призначений послом до Великої Британії указом президента Володимира Зеленського у липні 2020 року. До цього Пристайко був віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а перед цим очолював МЗС.